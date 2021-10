Les brochettes en folie's, Rue Vauquelin

'Les Brochettes en folie's”, c'est son nom, propose le midi une formule à 12 €, entrée et plat ou plat et dessert. Ce jour-là au menu, une terrine de campagne en entrée, une mousse au chocolat en dessert et en plat au choix : un filet de rouget au pesto servi avec du riz, une andouillette grillée sauce camembert ou une brochette mexicaine. Cette dernière est servie avec une énorme pomme de terre au four, sauce ciboulette. Il ne m'en faut pas plus pour me séduire : j'opte donc pour cette formule plat et dessert après avoir longtemps hésité avec la brochette de filet mignon sauce aigre-douce, celle de filet de canard ou encore la brochette orientale 'agneau, merguez”.



Atmosphère charmante

Mes convives choisissent à la carte une brochette de trois poissons et au menu l'andouille citée précédemment. En attendant d'être servis, nous observons la salle de restaurant, murs chocolat et jaune. Un pan est demeuré en vieille pierre, ce qui rend l'atmosphère charmante. Les plats arrivent. Ils sont tous appétissant à l'oeil et nous nous régalons. La mousse au chocolat est onctueuse et délicieuse. Le tout pour prix raisonnable puisqu'avec une bouteille d'eau gazeuse, il m'en coûte pour ma part 15,60 euros.

18 rue Vauquelin à Caen. Tél. 02 31 85 68 05



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire