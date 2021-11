Le Vélo-Club de Caen se fait sa place

Affilié à la Fédération française de cyclisme et à la Fédération sportive et gymnique du travail), le VCC commence a engrangé des résultats.

Des coureurs en forme

Le club a ainsi enregistré dimanche 14 juillet sa 17e victoire de la saison par l’intermédiaire de Fabien Bauche du côté d’Isigny-sur-Mer et cela ne va sûrement pas s’arrêter là car “la saison est loin d’être finie” comme le rappelle le président, Denis Godement. Surout que le club possède dans ses rangs quelques coureurs en forme, comme Michel Lecostey, cinq fois victorieux depuis le début de l’année et notamment 3e des championnats de Normandie. Le club compte également dans ses rangs Bertrand Lamy et Maurice Mauger, deux coureurs qui vont voyager courant 2013. Le premier nommé prendrapart aux 24 heures du Mans vélo sur le circuit Bugatti les 24 et 25 août prochains, tandis que le second partira de l’autre côté des Alpes pour participer aux Jeux Mondiaux Vétérans qui auront lieu du côté de Turin.