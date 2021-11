Villers sur mer, la cité normande des dinosaures !

Sa jolie église, ses ruelles bien conservées et sa plage bordée par les magnifiques falaises des Vaches Noires lui font bénéficier du label “Pays d’Art et d’Histoire” attribué par le Ministère de la culture.

L’Office du tourisme a mis en place de nombreuses visites et balades pour découvrir la richesse paysagère, architecturale, culturelle ou encore gastronomique de ce coin du Pays d’Auge.

. Par exemple, samedi 20 juillet à 11h, profitez d’une visite ludique du patrimoine balnéaire de Villers-sur-Mer et découvrez les villas de style Second Empire ou néo-normand (2€/3€). Sur la plage, une balade amusante à la recherche de créatures disparues.

. Pendant une heure et demie, initiez-vous à la paléontologie et à la collecte de fossiles et trouvez les marques du passage des dinosaures. Lundi 22 juillet à 15h, jeudi 25 juillet à 16h30 et lundi 29 juillet à 10h30 au départ de l’Office du Tourisme (3,5€/5€).

. Côté animations et festivités, la station n’est pas en reste. Tous les mardis et vendredis, à 21h, le festival Sable Show propose des concerts gratuits et en plein-air.

. Samedi 27 juillet, de grandes olympiades familiales sont organisées sur la plage de 11h à 13h. Course en sac, relais, tir à la corde. (gratuit, inscription à l’Office du Tourisme). Le soir de 21h à 1h, une soirée “beach dancefloor” fait vibrer la plage au son de house, éléctro, funk ou hip-hop.

. Samedi 3 août, la musique sera plutôt esprit guinguette avec des airs de polka, java, rock ou twist. Le bal avec orchestre aura lieu dans l’amphithéâtre Perdrisot, face à la mer, de 21h à 23h.



Pratique. Programme de l’été sur www.villers-sur-mer.fr ou au 02 31 87 01 18.