Il brille sur les greens !

À seize ans, il décidait de quitter l'école pour passer son bac par correspondance et se consacrer à sa passion, qui deviendrait quelques années plus tard son métier. Golfeur professionnel depuis cinq ans, le Deauvillais vient de réaliser une performance en remportant le Grand Prix Schweppes PGA France, qui réunit les meilleurs golfeurs de l'Hexagone. 'C'est une bonne surprise parce que je ne pensais pas être prêt aussi tôt cette saison, mais je savais qu'en jouant à mon meilleur niveau, j'en étais capable� Le jeune homme de 26 ans n'est pas un inconnu dans le milieu du golf. Cela fait huit ans qu'il sillonne les parcours européens puis mondiaux, Etats-Unis exceptés. Amateur pendant trois saisons, ses résultats lui ont permis de franchir le cap du professionnalisme jusqu'à atteindre la deuxième division européenne, où il évolue actuellement. Julien Xanthopoulos, vainqueur de deux tournois l'année dernière, ne compte évidemment pas s'arrêter en si bon chemin. 'Mon objectif est d'intégrer la première division à la fin de l'année et faire partie des cinquante meilleurs golfeurs européens�



