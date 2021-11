Le périmètre de protection du site Seveso, rejetté par les élus de la Cdc du Merlerault

Les élus de la communauté de communes du Merlerault, rejettent la réduction du plan de protection des risques technologiques du site de Totalgaz, classé Seveso, qui comprent une énorme cuve de stockage de 1000 m3 de propane sous pression.

Un schéma proposé par la direction régionale de l’environnement et de l’aménagement du logement. Cette dernière proposait une mesure d’expropriation, et des mesures foncières principalement, qui imposent des doubles vitrages notamment, pour un coût estimé à 5 millions d’euros, supporté à un tiers chacun par l’exploitant du site, l'Etat et la collectivité.