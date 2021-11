Des Hauts-Normands distingués par la Légion d'honneur

Ils sont plusieurs a avoir été promus. Deux anciens députés de la Seine-Maritime en tête de liste : Pierre Bourguignon, maire PS de Sotteville-lès-Rouen, a été promu au grade d’Officier et Daniel Paul conseiller municipal du Havre (PCF), devient Chevalier. Alfred Recours, ancien député PS de l’Eure et maire de Conches-en-Ouche, est fait Chevalier.

Marie-Thérèse Fainstein, 92 ans, ancienne déportée et résistante, a été promue au grade de Commandeur de la Légion d’honneur. C'est un des plus haut grade de la Légion d'honneur.

Gérard Lissot, actuel président du Conseil économique social et environnemental (Ceser) de Haute-Normandie et vice-président de la filière Normandie AeroEspace, est fait Chevalier. Tout comme Jean-Marcel Pietri, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Dieppe.

Philippe Laureau, inspecteur général honoraire de la Police nationale est promu Officier par le ministre de l’Intérieur.

Au plan national, le dessinateur Uderzo, la comédienne Line Renaud et l'ancienne ministre de la Santé Roselyne Bachelot ont entre autres été décorés ce dimanche 14 juillet.