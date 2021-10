Sortir en région du mardi 20 avril

A la salle communale de Castilly, retrouvez ce soir la troupe "Le théâtre de Varembert" qui vous présente la pièce "Veillée de village : rurality show". La représentation débute à 20h45 et l’entrée est gratuite.

Demain, à partir de 10 heures et jusqu’à 19 heures, vous pourrez aller visiter Alligator Bay, parc de reptiles situé au pied du Mont Saint-Michel. Dans le cadre d’ "Au printemps, la Normandie se découvre", une entrée gratuite enfant vous sera remise pour l’achat de deux entrées payantes.

Samedi soir, au Cargö, retrouvez l’Effet Papillons à partir de 21 heures. C’est un concert gratuit qui réunit Oswando et Fady Melo, deux groupes régionaux programmés au Festival des Papillons de nuit. Le groupe Alex & Mass Media participe également à cette soirée concert.

Le Lions Club de Granville organise tout le week-end un festival de théâtre amateur au théâtre de l’Archipel. Le samedi à 20h30, vous sera présenté la pièce "La vie sexuelle des champignons" par la troupe "Le feu aux planches" de Saint-Planchers. Le dimanche, à 15 heures, la troupe "Les joyeux farfelus" de Lingreville donnera trois représentations : "La Bourrique et le Canasson", "Bonnes vacances" et "Petits Potins sur le Banc". 10 euros la place adulte et entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Les bénéfices seront reversés à "Manche-Oxygène" et à "Manche-Leucémie".

Tout le week-end, également, le château de Balleroy retombera dans le 17ème siècle grâce à de nombreuses animations à partir de 14 heures : visites costumées du château, musique, lectures et repas d’époque dans les anciennes cuisines. Vous pouvez réserver au 02 31 21 06 76.

Enfin, dimanche se déroulera le rallye "Meurtres et Mystères" à Saint-Lô. Cette journée d’investigation est également un bon moyen de découvrir la ville. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 02 33 77 60 35.