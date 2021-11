Consommation : 6 000 Caennais testent des produits !

Pour mieux comprendre le goût des consommateurs et adapter leurs produits, les industriels font appel à Actalia, une entreprise d’expertise agro-alimentaire. L’une de ses branches dispose à Caen de deux salles de dégustation, où sont jugées chaque jour toutes sortes de produits : boissons, produits frais, plats cuisinés, biscuits...

Plus de 6 000 habitants de l’agglomération - hommes, femmes et enfants dès 6 ans - sont inscrits dans la base de données de l’entreprise, qui convoque pour chaque étude 80 testeurs en moyenne. Ces derniers donnent leur avis en détails et sans retenue. “Nous sélectionnons parmi nos dégustateurs ceux qui correspondent aux consommateurs-cibles de notre client”, précise Sylvie Sibiril, directrice de l’activité “Actalia Sensoriel”. Les plus chevronnés intègrent des groupes plus restreints, chargés de définir avec un maximum d’objectivité les caractéristiques d’un produit. En contrepartie, les testeurs reçoivent des bons d’achat valables sur l’ensemble de la galerie commerciale de Mondeville 2.