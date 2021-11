Les pompiers ornais se souviendront de leur défilé à Paris !

Militaires, gendarmes, policiers et pompiers de Paris ont défilé ce dimanche 14 juillet, sur les Champs-Elysées. A leurs côtés, figurait le bataillon des sapeurs-pompiers de la zone de défense et de sécurité Ouest : 98 hommes et femmes, dont huit sapeurs-pompiers de l'Orne.

Parmi ces derniers , six étaient pompiers volontaires, dont une jeune femme, et appartenaient aux centres de secours d’Alençon, Saint-Denis-sur-Sarthon, Gacé, Mortagne-au-Perche, L’Aigle, Rémalard et Bellême.

Ce fut un grand moment d’émotion et de fierté pour ce groupe, très applaudi par les Parisiens.

Ecoutez le récit de cette descente des Champs-Elysées par le Commandant Loïc Jourdan.