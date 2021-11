Le FC Rouen ira en Division d'Honneur : le coup de massue de la Fédération de football

Selon les membres de la DNCG, les produits supplémentaires amenés par quatre actionnaires d'un montant de 1,575 M€ "ne peuvent être intégrés au bilan comptable 2012-13". Celui-ci ne peut donc être considéré comme équilibré. La confirmation de la sanction tombe : c'est la relégation au niveau régional.

Le président du FCR Thierry Granturco a annoncé qu'il allait déposer un dernier recours devant le Comité olympique (CNOSF). Baroud d'honneur ? Cette institution n'a aucun pouvoir juridique sur les décisions de la Fédération française de football. Pendant la durée de cette nouvelle procédure, les joueurs resteront liés au club, sauf ceux qui ne sont pas encore sous contrat.

Ainsi, le milieu de terrain Mickaël Firmin, qui restait lié à Toulouse dans l'attente de l'homologation de son contrat, devrait rapidement retourner au TFC. Et chez la plupart des joueurs, c'est la débandade : ils vont demander à être rapidement libérés de leur contrat avec le club rouennais.

car désormais, éviter la liquidation judiciaire devient très improbable.

Dans un communiqué, le maire de Rouen Yvon Robert a fait part de sa "grande déception". "Une déception d’autant plus grande que les efforts consentis par Thierry Granturco et les actionnaires du club, en mobilisant leurs fonds propres, ont été à la hauteur des enjeux de la saison. Les collectivités étaient prêtes à soutenir un projet d’avenir au côté de grands partenaires pour un club d’agglomération. Hier encore, l’ensemble du conseil municipal votait une motion allant dans ce sens. Kader Chekhemani, adjoint aux sports de la Ville de Rouen et Vice-président de la Région a défendu ce projet devant la Commission. Cela n’a pas suffi".