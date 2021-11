Ingrédients

-2 magrets de canard

-3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre

-1 cuillère à soupe de miel

-liquide

-3 oranges

-1 batavia

-100 g d’amandes entières

-effilée

-Pour la vinaigrette

-3 cuillères à soupe

-d’huile d’olive

-1 cuillère à soupe de vinaigre

balsamique

Sel, poivre du moulin

La recette

Mélanger le vinaigre de cidre et le miel dans un plat creux.

Déposer les magrets entiers et laisser mariner 2 heures. Les éponger.

Avec la pointe d’un couteau, faire des croisillons sur le côté peau des magrets.

Saler et poivrer. Les couper en tranches fines.

Faire chauffer dans la poêle à feu vif ou bien sur le gril du barbecue, 4-6 minutes de chaque côté.

Enlever la graisse fondue.

Laver et essorer la salade. Eplucher à vif les oranges.

Réserver les quartiers d’une orange et faire des fleurs à l’emporte-pièce dans les deux autres.

Dans un plat, disposer la salade, les amandes, les fleurs comestibles, les quartiers et les fleurs d’orange, les magrets coupés en tranches fines.

Servir la vinaigrette à part.