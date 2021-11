Vélo à Caen : le littoral de plus en plus à portée de pédale !

Le littoral caennais n’est qu’à quelques coups de pédales ! Le chemin de halage, qui relie l’est de Caen au port d’Ouistreham en longeant le canal de Caen, ne manque pas d’amateurs et a l’avantage de ne pas offrir la moindre pente : un luxe pour les familles et les jeunes enfants. Moins connue, la voie verte se prolonge de l’autre côté du canal, en direction de Sallenelles puis de Merville-Franceville. Le goudron a disparu : c’est un sentier pittoresque et sauvage qui vous entraîne à travers dunes et espaces naturels. Tout ça pour se retrouver au bord de l’eau... Vous l’aurez bien mérité.

De l’autre côté, au sud de Caen, c’est presque une ligne droite qui vous conduit en direction de la Suisse normande, à travers les paysages paisibles de la campagne qui entoure l’Orne. Cette voie verte atteint aujourd’hui la forêt de Grimbosq, idéale pour un pique-nique bucolique, avant de rentrer à la maison !

Au détour de petites rues, le dépaysement

Outre ces itinéraires réservés aux vélos et modes de transport “doux”, les routes de campagne qui entourent Caen cachent souvent des coins de dépaysement certain ! Il n’y a qu’à oser quitter les grands axes, prendre une rue au hasard, écouter les conseils des habitants et découvrir à Bretteville-sur-Odon, Louvigny, Cagny à l’est ou Rosel au nord, des endroits aussi inattendus que charmants. Il n’y a plus qu’à rouler !

Location de vélos à Caen : Vélo City rue de Falaise (02 31 34 45 36), Sport 2 roues rue de la gare (02 31 84 72 10), Bouticycle Accro Vélo bd Yves Guillou (02 31 37 26 13).