Acier : le roi de la précision est un Caennais

“Nous aurions réalisé ce travail avec grand plaisir pour notre commune et même gratuitement. Mais nous n’avons pas été consultés”!, s’étonne Dominique Andre, le directeur. Loin d’être aigri, il s’en amuse, lui qui créa cette entreprise avec deux salariés. “Aujourd’hui, nous sommes 33 et réalisons un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros”. Spécialisé dans la découpe d’acier ou d’inox de 1 à 200 millimètres d’épaisseur, Normandie Aciers est un “maillon intermédiaire entre un produit brut et un produit fini”.

Du Louvre à Verson

Pour débiter l’acier, les moyens sont nombreux : laser, jet d’eau, plasma mais aussi oxydécoupage, une découpe thermique par la chaleur. La société possède par exemple à son actif la réalisationdes limons du Louvre, ces pièces qui supportent de majestueux escaliers, ou plus localement, l’Arbre de la Liberté à Verson. L’an dernier, Normandie Aciers a également investi un million d’euros dans un nouveau bâtiment.