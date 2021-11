Sorties : la sélection du week-end

Grand son et lumière à Mézidon. “Normandie, terre d’histoire” : ce grand spectacle son et lumière compte 160 figurants, 250 boucliers, 15 drakkars...

Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juillet dans le parc du Château du Breuil à Mézidon-Canon. Précisions sur www.balauge.fr.

Médiévales de Château Ganne. C’est cette fois à La Pommeraye, en Suisse normande, que le temps s’est arrêté au Moyen-Âge, tout un week-end.

Samedi 13 et dimanche 14 juillet à La Pommeraye. Infos au 02 31 79 70 45.

Ne ratez pas la 28ème édition de “Récidives”, festival de la marionnette, avec 20 spectacles, des ateliers, des expos et des rencontres.

Jusqu’au dimanche 14 juillet à Dives-sur-mer. Infos sur www.cream-normandie.com. 5 à 8€

Les tournois du Viking Beach Soccer Tour sont ouverts à tous. Matchs à Merville-Franceville dimanche 14 juillet et à Courseulles mercredi 17 juillet.

Jusqu’au 20 juillet: finale à Ouistreham 10h-18h. Inscription: www.vikingbeachsoccertour.com. 40€

Ornavik a entrepris le chantier d’un village carolingien avec les matériaux et savoir-faire du XIème siècle.

Dimanches 14, 21 et 28 juillet, de 14h à 18h sur le domaine de Beauregard à Hérouville. Tél : 02 31 52 40 90. 5/7€.

Les marchés nocturnes sont de retour sur le port de plaisance de Caen ! Tous les vendredis de l’été, une cinquantaine d’artisans propose bijoux, confections, décoration, peinture, produits du terroir...

Vendredi 12 Juillet 2013 à 17h, puis chaque vendredi jusqu’au 16 août sur le port de plaisance.

Enchères à Bayeux. Deux importantes ventes à Bayeux, où se vendront samedi des objets d’arts premiers d’Afrique et d’Océanie, des tableaux modernes et des estampes originales, et dimanche des estampes des XVIII et XIXe siècles, des bijoux et d’anciens meubles.

Samedi 13 juillet et dimanche 14 juillet à 14h15 à l’Hôtel des ventes de Bayeux, Bd Eindhoven. Tél. 02 31 92 04 47.