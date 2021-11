Le parc urbain de la presqu'île Rollet inauguré sur les quais de Rouen

Ce lundi matin 8 juillet, Frédéric Sanchez, président de la Crea, à l'origine du projet, et Yvon Robert, maire de Rouen, ont inauguré le nouveau parc urbain de la presqu'île Rollet. Cet ancien lieu de stockage de charbon, situé sur la rive gauche de la Seine et exploité jusqu'en 2001, a été dépollué et transformé en un parc de loisirs d'une quinzaine d'hectares.

Une promenade de 2 kilomètres, surplombant le fleuve, a notamment été réalisée du pont Guillaume le Conquérant jusqu'à la pointe de la presqu'île. Petit bois aménagé sur une butte, pelouses, nombreux bancs, terrains de pétanque et jeux pour enfants, en font un espace privilégié. Anciens rails et pavés ont été conservés pour rappeler le passé industriel du site.

Le coût total des aménagements de ce nouveau lieu de détente a été estimé à près de 13 millions d'euros. La transformation de l'île Rollet s'inscrit dans la reconquête, souhaitée par les élus, des berges de la Seine et marque le premier acte du projet plus global de l'éco-quartier Flaubert.