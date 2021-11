Le festival Beauregard au beau fixe (toutes les photos)

Après un millésime 2012 particulièrement humide, cette édition 2013 restera dans les annales comme le début de l'été en Basse-Normandie. Trois jours sans un nuage. Comme les bottes et les impers s'étaient peu à peu invités l'an dernier, cette fois ce sont les chapeaux et lunettes en tout genre qui se sont révélés les complices indispensables des festivaliers.

Sur scène, pas un âge n'a été épargné : des jeunes amateurs des Lumineers, Local Natives ou Jake Bugg aux vieux briscards venus pour le grand retour (un peu décevant) des Smashing Pumpkins ou le grand show de Nick Cave et ses Bad Seeds, tous ont eu leur moment. Et que dire des performances survitaminées des Hives et de Skip The Use, le dimanche !

Une fois de plus, les temps forts n'auront pas été forcément ceux que l'on attendait. La surprise et la découverte font, plus que jamais, partie intégrante de ce rendez-vous régional incontournable. Les chiffres de fréquentation ne devraient pas démentir le succès évident de cette nouvelle édition.