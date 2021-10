“L'opportuniste” au Zénith

Né le 28 avril 1943 à Paris, il excelle aussi bien dans la chanson, la composition que dans la comédie. La collaboration avec Jacques Lanzmann débutée dans les années 60 avec le titre Et moi, et moi, et moi, signe le début d'un succès qui n'a toujours pas fini de donner ses fruits. Au rang de ses innombrable tubes, on peut notamment citer Les Plays-Boys, Les Cactus, J'aime les filles, Il est cinq heures Paris s'éveille, L'opportuniste, Gentlemen Cambrioleur. Rare sur scène, il fit un retour triomphal en 1992 au Casino de Paris avant de retrouver la scène 18 ans plus tard, à savoir aujourd'hui. Sa tournée débutée aux Arènes de l'Agora d'Evry, se poursuit et gagne aujourd'hui la Normandie. Mardi 27 avril à 20 h au Zénith de Caen. Réservation : tél. 02 31 50 32 30.



