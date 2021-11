Caen : revendez donc vos anciens manuels !

Même si la technique de la petite annonce dans les couloirs du lycée ou de l’université peut être efficace, certaines librairies caennaises vous proposent de reprendre vos anciens livres, et vous permet ainsi de financer, en partie, ceux de l’année suivante. Bien que le système de location de manuels au sein même des établissements vient perturber un peu ce commerce, cela reste, pour beaucoup de parents, la solution la plus commode.



Ce système d’avoirs existe à la boutique Plein Ciel, de la place Bouchard, où la librairie reprend votre livre, en fonction de son état, entre 30% et 50% du prix du neuf.

En haut de la rue Froide, l’équipe de Mémorenda se fait aussi une joie de vous accueillir afin de fixer avec vous les prix de vos manuels. Les reprenant un peu plus du quart du prix du neuf, vous repartirez, si vous êtes en seconde ou en première avec un avoir illimité dans le temps, et utilisable dans l’ensemble de la librairie. Pour les terminales, la boutique s’engage à rembourser directement. Cependant, et cela sera également le cas au Brouillon de Culture, les libraires attendent que les lycées de la région leur envoient les listes de livres nécessaires pour la rentrée 2013. La librairie de la rue Saint Sauveur, s’engage quant à elle à reprendre vos manuels un tiers du prix du neufs, toujours avec ce système d’avoirs. Précisons que chaque fois, ces avoirs sont cumulables avec la carte livre du Conseil régional, ce qui doit permettre à chaque famille de minimiser les dépenses pour la rentrée.

Pratique : Le Brouillon de Culture au 29 Rue Saint-Sauveur, Mémorenda au 19 Rue des Croisiers et Plein Ciel sur la place Pierre Bouchard à Caen