Bayeux : Le grand retour du Moyen-âge

Cette année, les bâtisseurs sont à l’honneur de la programmation. Un grand chantier, où les différents outils et techniques sont expliqués, s’installe aux abords de la cathédrale, dans la cour et dans l’Hôtel du Doyen. Dans ce-dernier une exposition décrit les engins de constructions, la géométrie et l’organisation des chantiers grâce à des maquettes, des illustrations et des outils d’époque.

Des spectacles en tous genres, de la musique au conte en passant par la jonglerie, animeront les rues de Bayeux. Une grande parade en costumes, où les spectateurs sont conviés aux côtés des compagnies professionnelles, est prévue le dimanche à 11h.

Pratique. Samedi 6 juillet de 10h à 23h et dimanche 7 de 10h à 19h. Centre-ville de Bayeux. Infos au 02 31 92 03 30. Gratuit