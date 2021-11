Seine-Maritime : plus de 48.000€ pour les jardins ouvriers

Une soixantaine d'associations, en Seine-Maritime, dédiées aux jardins ouvriers et familiaux, vont revevoir une aide du département. Lors de la dernière séance plénière du Conseil gGénéral il a été décidé d'étendre ces aides aux jardins partagés, dans le cadre de la nouvelle politique agricole s'étendant sur 2013-2017.

En tout, 48.860€ d'aide aux jardins familiaux ont été votés. Sur le total, 34.743€ de subventions de fonctionnement ont été accordés aux 60 associations de Jardins Familiaux de Seine-Maritime, 1.000€ de subventions de fonctionnement accordés à la Fédération des Jardins Ouvriers et Familiaux de Seine-Maritime et 13.117,62€ de subventions d'investissement délivrés à l'association "Les Jardins familiaux du Trait d'Union", basée à Saint-Valéry-en-Caux afin de mettre en œuvre la conception, la fabrication et la pose des 26 abris de jardins et l'habillage de deux abris modulaires.