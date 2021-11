Le plan de stationnement s'étend à Caen

Le secteur des rives de l'Orne

La Ville accompagne le projet de réaménagement du secteur des Rives de L'Orne par une requalification des espaces publics qui bordent le programme de constructions et une amélioration de la desserte (création de voies nouvelles et réaménagement des voies existantes). Les emplacements créés en sous-sol permettront de satisfaire les besoins en stationnement du secteur. Sur les 900 places, 450 seront ouvertes au public en semaine, et 750 les week-ends (parking payant Vinci).

Les emplacements sur la voirie sont maintenus pour conserver l'attractivité des commerces existants et intègre la zone jaune de stationnement payant : 70 places sont donc réaménagées (réorganisation et/ou réfection du marquage) et 45 nouvellement créées sur le Quai Amiral Hamelin et rue Rosa Park. 5 emplacements sont réservés aux personnes à mobilité réduite.

Afin de satisfaire l'affluence et d'encourager la rotation des places en surface, le stationnement payant des rues annexes est également réaménagé et intégré à la zone jaune.

Le périmètre de stationnement payant est donc étendu aux emplacements aménagés sur et à l'intérieur du périmètre délimité par les voies suivantes : Quai amiral Hamelin, dans sa partie comprise entre la rue de la Gare et la rue Rosa Parks, rue Rosa Parks, Avenue Mendès France et rue de la Gare, côté impair.

2e tranche de la ZAC Gardin

Le stationnement payant de zone jaune est étendu à la rue Fred Scamaroni (entre la Rue Grusse et le rue Jean de La Varende) et dans la rue Jean de la Varende ainsi qu'au parking situé en cœur d'îlot. Afin de répondre aux besoins des habitants du quartier et des usagers de la patinoire (dépose d'enfants, etc.), un dispositif pour ces arrêts de très courte durée va être mis en place. Chaque automobiliste pourra, une fois par jour, stationner de moins de 30 minutes gratuitement (contrôle avec la saisie alphanumérique de la plaque d'immatriculation). Au-delà, de ce délai, le tarif zone jaune s'applique pour l'intégralité de la durée de stationnement. Ce dispositif sera également appliqué aux emplacements matérialisés rue Jean de la Varende.

Rappel : le tarif zone jaune, il correspond a un stationnement payant de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, sauf dimanches et jours fériés

est géré par horodateur