Seine-Maritime : Habitat 76 signe ses premiers contrats d'avenir jeudi

Habitat 76 souhaite lutter contre la précarité et s'investir dans l'insertion professionnelle des jeunes actifs. L'entreprise, dynamique et innovante a créée 47 postes ces trois dernières années.

Elle souhaite insérer sur le marché du travail les travailleurs handicapés, jeunes en difficulté en signant ses 14 contrats "emplois d'avenir".

Ce jeudi 4 juillet, Didier Marie, Président d'habitat 76 et du département de Seine-Maritime, Bernard Marette, Directeur Général d'habitat 76 et Pierre-Henry Maccioni, Préfet de Haute Normandie et de Seine-Maritime, signeront ces premiers contrats d'habitat 76 à Elbeuf-sur-Seine. Ce qui marquera l'entrée de ces jeunes sur le marché du travail avec des emplois qualifiants.