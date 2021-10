Sautez dans le vide à la Souleuvre

Le Viaduc de Gustave Eiffel

Qu'il s'agisse de s'élancer d'un pont en Australie, d'une tour en Indonésie, d'une grue en Allemagne, ou encore d'un ancien viaduc français conçu sur les plans de Gustave Eiffel en 1889 pour les chemins de fer, les sensations sont toutes les mêmes : extrêmes !

Outre la possibilité de tutoyer le vide depuis une passerelle située à 61 mètres de hauteur, le site du Viaduc de la Souleuvre offre la possibilité de s'essayer seul ou à deux au Scabble, longue tyrolienne de 400 mètres qui traverse la vallée et d'atteindre les 100 km/h.

Une troisième attraction nommée le Swing vous hisse, en solo, tandem ou trio, en haut d'une des tours du Viaduc avant de vous laisser choir et vous faire effectuer un mouvement de balancier à une vitesse de pointe de 120km/h. En long en large ou en travers, les sauts aboutissent tous à un certain niveau d'adrénaline... Le Viaduc de la Souleuvre, la Ferrière Harang (14). Tél. 02 31 66 31 66 ou www.ajhackett.fr







Galerie photos