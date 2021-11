Un nouvel itinéraire cyclable à Bois-Guillaume-Bihorel

Elle vient tout juste d'être inaugurée, ce lundi 1er juillet. Cette nouvelle piste cyclable, baptisée "Liaison plaine de la Ronce", permet aux cyclistes de traverser Bois-Guillaume-Bihorel pour rejoindre Isneauville. Longue de 3,5 km elle relie le carrefour de la Vielle à la zone d'activité de la plaine de la Ronce.

Grâce à l'itinéraire suivi, les promeneurs tout comme les personnes qui veulent se rendre au travail pourront le faire à vélo. De nombreuses zones d'activités sont desservies comme le Technoparc des Bocquets, la Cité de l'agriculture ou encore la Plaine de la Ronce, mais aussi la Croix Rouge Française et le Centre régional de transfusion sanguine.

Pour réaliser cette piste 555.000€ ont été nécessaires, dont 252.550€ ont été délivrés par la Crea, 127.200€ pour la Région Haute-Normandie, 175.250€ par le Conseil général.

Pour booster le développement des aménagements cyclables dans la communauté d'agglomération, la Crea a renforcé le soutien technique et financier en faveur des communes : le plafond des fonds de concours a été amené à 50% des dépenses.

D'autres pistes sont actuellement en cours d'aménagement : l'une reliera le Pont Corneille et le 106, une autre le bac du Val de la Haye et le centre bourd de Saint-Pierre-de-Manneville, l'une permettra la traversée de Malaunay et enfin, une liaison est en cours entre le panorama de l'université de Mont-Saint-Aignan et la RD43. La grande majorité des itinéraires cyclables prévus dans le plan Crea-vélo devraient être terminés à l'horizon 2013.