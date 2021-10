Le tour de France fait un petit détour par la Normandie

Un Tour 100 % français qui débutera de Corse - une première – et qui se terminera au “coucher du soleil sur les Champs-Elysées”.



Au Mont-Saint-Michel

Entre les deux, les coureurs et surtout les téléspectateurs auront pu découvrir parmi les plus beaux sites de notre pays : le Mont-Saint-Michel.

Pour les 198 coureurs de ce Tour 2013, la Grande Boucle ne s’annonce cependant pas de tout repos. Au programme : 3 479 kilomètres répartis en 21 étapes dont deux contre-la-montre individuel, un contre-la-montre par équipe et surtout six étapes de montagne dont quatre arrivées au sommet. Un sacré menu ! Le tracé de ce Tour 2013 devrait nous donner une course animée car de nombreuses étapes sont propices aux attaques.



Froome, le super favori

Second l’an passé derrière son compatriote britannique, Bradley Wiggins, le “Kenyan blanc” a toutes les cartes en main pour inscrire son nom au palmarès de la plus prestigieuse course cycliste du monde. D’une part, parce qu’il aura une équipe très forte qui lui sera entièrement dévouée car Bradley Wiggins, le vainqueur de l’an passé a déclaré forfait pour cause de blessure. Et d’autre part, parce que Christopher Froome est dans une forme éblouissante. Côté français, ce n’est pas encore cette année que l’on verra un Tricolore en jaune sur les Champs-Élysées. Comme les années passées, les coureurs français essaieront de décrocher un maximum d’étapes. On peut compter sur Sylvain Chavanel, Thomas Voeckler… pour tenter leur chance.