Caen : mal dans sa peau ? Ne cherchez pas, c'est le pied !

Ce spécialiste du sport s’efforce, au quotidien, de comprendre le fonctionnement corporel et les attentes psychiques de ses patients. Objectif : leur donner le meilleur équilibre. "La position du pied m’intéresse. Et tout particulièrement par rapport à celle du corps". Dans la pratique, le podologue remonte jusqu’à l’origine du mal,grâce à l’étude de la chaussure et de l’empreinte dynamique du pied. Cerner la personnalité du patient est aussi un enjeu important du métier, selon le spécialiste qui explique que tout est lié. "On ne peut détacher la tête des pieds". Une personne bien dans sa peau marchera les pieds légèrement tournés vers l’extérieur, avec un haut du corps droit, contrairement à une personne un peu plus abattue qui aura tendance à s’affaisser davantage et à avoir les pieds fermés.



Changer de semelles

Le mouvement est souvent le facteur déclenchant de la douleur, c’est donc le geste qu’il faut changer. Les mauvaises habitudes, David Fort les corrigent à l’aide de semelles personnalisées. Le patient doit, grâce à celles-ci trouver "un minimum d’équilibre dans son déséquilibre".