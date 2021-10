Notre coup de coeur cinéma : Moi, moche et méchant 2

Pour faire vivre cette petite famille, il s’est lancé dans la fabrication d’une gelée qui, malheureusement, peine à trouver son public.

C’est le moment que choisit Lucy Wilde, un agent secret sans peur et sans reproche, pour l’enlever et le conduire à son patron. Ce dernier demande à Gru de lui donner un coup de main pour lutter contre un méchant, qui a mis au point un sérum transformant les gens en monstres. Vous avez aimé le premier épisode des aventures de Gru, aussi moche que méchant, vous allez raffoler du second épisode.

Dans cette histoire de reconversion d’un méchant en papa-poule chasseur de méchants, les gags sont hilarants et les trouvailles nombreuses, tant dans les images que dans les dialogues.

Mais les Minions voleraient presque la vedette au héros, tant ils offrent une panoplie de situations et de phrases (dans le langage étonnant qui leur est propre !) toutes plus amusantes les unes que les autres.

Quant à Lucy, elle est un agent secret en jupon si cocasse qu’elle réussira à séduire un Gru, pourtant déjà sous le charme de ses fillettes.

Mené à un excellent rythme, mais bien adapté aux enfants, ce film d’animation recèle quelques pépites aussi amusantes que surprenantes, et il séduira petits et grands.



Marie-Christine d’André

Animation américaine.

De Chris Renaud et Pierre Coffin, avec les voix de Steve Carell/Gad Elmaleh (Gru), Kristen Wiig/Alexandra Lamy (Lucy Wilde), Benjamin Bratt/Éric Cantona (Eduardo Perez/El Macho) (1 h 38).