“Nos enfants: notre moteur”

Depuis 1997, l'association Handy Rare et Poly a pour seul objectif de faire connaître et reconnaître le polyhandicap. Aujourd'hui 250 adhérents et 37 familles luttent pour sensibiliser le plus grand nombre à un handicap grave qui associe des déficiences motrices, intellectuelles et sensorielles. Sylvie Hamon, la présidente de l'association, est aussi la maman de Manon, 21 ans, qui souffre d'un polyhandicap depuis sa naissance. Avec d'autres mamans, elle propose des loisirs en groupe parce que ' seul, on souffre des regards parfois moqueurs ou blessants, à plusieurs on est plus fort pour les affronter” . Le 29 mai prochain par exemple, la journée Handy Moussaillon à Courseulles-sur-mer réunira enfants et parents pour une promenade en bateau. L'occasion peut-être de retrouver le parrain de l'association, Loïc Peyron.

Sylvie Hamon souhaite aussi aider les mamans. Elle vient de se lancer dans un projet novateur baptisé “Les parents soufflent”. Il s'agit d'une semaine de vacances pour neuf enfants dans une maison louée pour l'occasion à Merville-Franceville où ils seront pris en charge par deux auxiliaires de vie.

Pratique : Handy Rare et Poly, tél. 02 31 74 07 08



