Zénith : Lama et Pagny bientôt à l’affiche

Bien que l'annulation des concerts de Johnny Hallyday laisse un goût amer aux nombreux fans bas normands, il sera possible de se réconforter avec un programme 2010 chargé en émotions et en bonne humeur. Des étoiles du cirque de Pékin en passant par Serge Lama, Florent Pagny, Lara Fabian, Marc Lavoine ou encore la plus grande guinguette du monde, les spectacles seront tous différents. Danser et chanter deviendront les maîtres mots de cette nouvelle année. Programme complet sur le site: www.zenith-caen.fr.



