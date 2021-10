Claire Pruvot de retour de la Solitaire

Seule femme de cette édition, Claire Pruvot participait pour la première fois à cette épreuve majeure de course au large. Heureuse de cette première expérience, l'heure est maintenant au bilan pour l'ambassadrice du nautisme en Calvados.



Une solitaire riche d'enseignements



Partie de Bordeaux début juin, Claire a navigué aux avant-postes dès le début de la compétition s'octroyant les places de 24e et de 16e sur les deux premières étapes. Victime d'une avarie de mer sur la 3e étape, Claire a été contrainte d'abandonner. Le bateau réparé, la jeune femme a pris le départ de la dernière manche de laquelle elle termine 33e. Une solitaire en demi-teinte mais riche d'enseignements pour la bizuth calvadosienne :

"Je suis contente de ma course et surtout du début. Je sens bien que j'ai encore beaucoup de travail pour atteindre mes objectifs. Heureusement j'ai la chance d'être soutenue sur les deux prochaines années par mes partenaires Port de Caen Ouistreham et le Conseil général du Calvados et c'est rassurant car j'ai vraiment envie de revenir l'année prochaine. Avec mon bateau j'ai vécu beaucoup de choses : des moments magiques dignes de carte postale avec de magnifiques couchers de soleil et des dauphins ; et des moments plus difficiles notamment avec la barre de flèche cassée où je me suis retrouvée un peu impuissante à regarder le bateau meurtri. On sait que la casse matérielle fait partie de notre sport mais c'est toujours dur à vivre au regard de notre investissement tout au long de l'année sur de tels projets. C'est également dans ces moments que j'ai découvert la belle solidarité entre les coureurs. L'ambiance est différente de celle du circuit match-racing, elle ressemble plus à celui du tour de France à la Voile où pendant un mois toute une petit famille de passionnés de voile navigue de port en port. C'était une super expérience et vivement l'année prochaine."

Marraine du Tour des Ports de la Manche

La trêve estivale sera courte pour Claire Pruvot. Le 8 juillet, en tant qu'ambassadrice du nautisme en Calvados, Claire et Port de Caen Ouistreham ont rendez-vous à Deauville pour l'escale du tour de France à la voile. Puis du 14 au 19 juillet la jeune femme sera la marraine du Tour des Ports de la Manche dont le départ sera donné de Cherbourg en pleine fête nationale. "Je suis honorée de ce rôle d'ambassadrice. C'est un évènement nautique que j'apprécie et auquel j'ai participé à plusieurs reprises. L'ambiance y est conviviale et nous vivons toujours de bons moments de compétition. Cette année j'aurai la chance de naviguer les premiers jours sur le bateau d'Alexis Loison, figariste normand contre qui je me suis battue tout le mois de juin."



Claire enchainera ensuite avec le tour de France à la Voile en tant qu'équipière puisqu'elle rejoindra en méditerranée l'équipage de Benoit Charon sur Manche-Région Basse Normandie du 18 au 25 juillet, puis retrouvera ses premiers amours en Suède du 5 au 10 août pour une compétition de match-racing, la Lysekyl Women Match Cup, avec son ancien équipage des JO de Londres. La navigatrice reprendra enfin la barre de son Figaro Bénéteau fin août retour sur la Solo Basse-Normandie. Un été chargé et riche en navigations !