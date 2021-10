Autour de Rouen, les campings résistent

Dans l'agglomération rouennaise, ils sont finalement peu nombreux. La palme de la longévité revient au camping de l'Aubette, à Saint-Léger-du-Bourg-Denis. "J'ai ouvert mon camping en 1974, nous étions alors six,autour de Rouen, mais les autres ont fermé depuis". Depuis trente ans, avec l'aide de sa famille, Lionel Dehais fait tourner ce petit camping de 60 places ouvert toute l'année à seulement quatre kilomètres de Rouen. Même si l'Armada a permis de redresser la barre, le premier trimestre a été mauvais. "En trente ans de métier, je n'avais jamais connu cela".



Camping relais

Le terrain de l'Aubette sert de camping "relais". Il constitue une étape pour les touristes étrangers sur la route des vacances. "On accueille par exemple des Allemands qui s'arrêtent en allant vers la Bretagne et qui repassent une nuit ici en rentrant chez eux". Malgré les prix bas pratiqués par rapport à une nuitée de chambre d'hôtel, les voyageurs se sont fait moins nombreux avec la crise. Voyager en France ou à l'étranger en allant de camping en camping est certes moins coûteux qu'une location de gîte ou de chambre d'hôte, mais il faut néanmoins compter avec le prix du carburant qui ne cesse d'augmenter. Et les camping-cars notamment en sont très gourmands.

A l'ouest de Rouen, les amateurs s'arrêtent au camping des Nénuphars, à Roumare, qui propose également 60 emplacements. Etrangers, personnes venues visiter leur famille, couples, retraités, ils sont quant à eux chaque année plus nombreux à s'arrêter ici. Ils viennent parfois de loin : "C'est très divers, nous avons vu passer des Neo-Zélandais, des Italiens ou encore des Espagnols", indique Thierry Bouzard, le propriétaire. Installé depuis vingt ans, son terrain est désormais connu.

En revanche, la notoriété est ce qui manque encore au camping de la base de loisirs de Jumièges. Tout juste rénové, offrant 115 emplacements, il a gagné, avec sa restructuration, trois étoiles. "La fréquentation a été bonne l'été dernier, mais nous sommes encore trop ignorés, note-t-on à Vert Marine, qui gère le camping de la base de loisirs.

Que recherchent donc les aficionados du camping ? la liberté, la nature, la vie au grand air. Ce soir-là, sur le camping de l'Aubette, un couple originaire des Yvelines achevait une semaine de découverte de la région. "Ce que nous apprécions dans le camping, c'est l'absence de contraintes horaires". En quelques instants, le lit est déplié, la gazinière opérationnelle. L'essentiel du confort. A côté d'eux, un duo hollandais rentrait tout juste de trois semaines de vacances. Pour eux, le camping est un art de vivre : "Nous aimons avoir le temps devant nous et pouvoir être constamment à l'écoute de la nature". Avis aux amateurs.

La Crea mise sur les camping-cars

Ils sont de plus en plus nombreux à choisir le camping-car pour partir en congé. Une tendance qui s'explique par un besoin de liberté, l'envie de vivre des vacances sans contraintes horaires ou à moindre prix.

Six aires aménagées

Parce que le camping-car touche toujours plus de touristes, la communauté d'agglomération a entrepris de développer les aires aménagées. Elle en compte six actuellement : à Bardouville, Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Elbeuf mais aussi Rouen (près du port de plaisance).

Prochainement, des panneaux d'information seront installés sur les différentes aires afin de valoriser l'offre touristique de l'agglomération et indiquer les autres espaces dédiés sur le territoire. Enfin, des places de stationnement réservées aux camping-cars pourraient être créées à Rouen, quai Cours de la Reine, sur la rive gauche, juste en face de l'île Lacroix.

Les camping-cars ont encore de beaux jours devant eux.

Repères

Insolite Les campings ne se ressemblent pas. Certains visent le haut-de-gamme. D'autres sont insolites. A Anneville-Ambourville, le terrain est réservé aux naturistes.

Clients Leur profil évolue au fil des années. Ainsi, depuis quelque temps, les touristes originaires de l'Europe de l'Est sont de plus en plus nombreux.

Ouvriers Employés sur des chantiers loin de chez eux, certains choisissent de vivre provisoirement au camping. Mais avec la crise, les chantiers sont moins nombreux...

Familles Elles sont peu nombreuses dans les camping rouennais. "Il y a peu d'activités pour les familles. Ce sont surtout des retraités ou des couples qui visitent la ville".