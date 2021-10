Une fois de plus, c'est la chaine You Tube "baracksdubs" qui réussi l'exploit de faire chanter Barack Obama. Des heures de visionnage des discours du président américain pour sélectionner les mots qui correspondent aux paroles du titre Get Lucky de Daft Punk.

Résultat époustouflant... et déjà 3 392 595 de vues en moins de 3 jours !