Les Films de la semaine : footballeurs en herbe, quadras amoureux et policiers vengeurs

- "Les Petits Princes" de Vianney Lebasque (France, 1h30) avec Eddy Mitchell, Paul Bartel, Reda Kateb

Jeune prodige du football, Jean-Baptiste réalise son rêve : intégrer le centre de formation où évoluent les plus grands espoirs du ballon rond, mais il doit cacher un secret inavouable, son anomalie cardiaque. Le film permet ainsi de pénétrer dans cet univers méconnu du public, traversé par des rivalités, l'esprit de compétition et une quête de l'estime de soi. Eddy Mitchell incarne formidablement le rôle de l'entraîneur principal, bourru, mais juste. En restituant au plus près la beauté du geste, le réalisateur réussit à filmer le football sans fioritures ni doublages. Aucun des acteurs n'est footballeur et tous ont dû suivre un entrainement spécifique.



- "Before Midnight" de Richard Linklater (USA/Grèce, 1h48) avec Julie Delpy, Ethan Hawke, Seamus Davey-Fitzpatrick

Ce troisième volet réunit de nouveau la Française Julie Delpy et l'Américain Ethan Hawke dans un tête-à-tête endiablé de quadras plein de verve. Après "Before Sunrise" et "Before Sunset", co-écrits aussi avec les acteurs, les deux personnages, Céline et Jesse, ont vieilli. Le film rappelle qu'ils se sont rencontrés en 1994 dans un train. Après plusieurs épisodes de vie qui les ont séparés, on retrouve le couple en vacances en Grèce, avec ses deux filles jumelles. Céline est sur le point d'accepter un nouveau travail à Paris où vit la famille et elle doute. Basé sur des dialogues pleins d'humour, le film évoque aussi une génération et une tranche de vie: la quarantaine.



- "La Marque des anges" de Sylvain White (France) avec Gérard Depardieu, JoeyStarr, Héléna Noguerra

Le réalisateur franco-américain Sylvain White adapte "Miserere", roman de l'auteur à succès Jean-Christophe Grangé, qui a déjà inspiré plusieurs longs métrages (Les rivières pourpres, L'empire des loups, Le Concile de pierre). Dans ce polar aux limites du fantastique, une gloire de la police fraîchement retraitée (Gérard Depardieu), croise un policier d'Interpol (JoeyStarr) qui enquête sur un trafic d'enfants. Les deux hommes, qui identifient chacun une fêlure chez l'autre, nouent, au fil de l'enquête, une relation de confiance. À mesure que les deux policiers croisent des cadavres, ils se rapprochent de la clef du mystère de ces enfants enlevés, marquée par l'empreinte des nazis.



- "Moi, moche et méchant 2" de Chris Renaud, Pierre Coffin (USA, 1h38, dessin animé) avec Steve Carell, Kristen Wiig, Russell Brand

Fort du succès du premier volet, le survitaminé "Moi, moche et méchant 2" s'apprête à conquérir le box-office estival en capitalisant sur les personnages qui ont fait la réussite du premier opus, "Gru" et ses délirants "minions". Dixième film d'animation le plus lucratif de l'histoire des États-Unis avec 540 millions de dollars de recettes, "Moi, moche et méchant" reprend les pittoresques personnages du premier volet là où les spectateurs les avaient laissés. Gru, le "méchant super-vilain" au physique de Nosferatu empâté et à l'accent rocailleux des Carpates, est désormais un père de famille rangé des voitures. Fini la super-criminalité, cet anti-héros à qui l'humoriste Gad Elmaleh prête sa voix, coule avec ses trois adorables filles adoptives, Margo, Edith et Agnès, une vie paisible de banlieusard lambda.



- "12 ans d'âge" de Frédéric Proust (France, 1h25) avec François Berléand, Patrick Chesnais, Anne Consigny

Charles et Pierrot sont inséparables. Le jour où Charles part en pré-retraite, c'est le bonheur ! Ils vont pouvoir passer encore plus de temps ensemble. Leur devise est claire : "profiter de la vie et rire de tout". Leur imagination débordante va remplir leurs journées sous le regard tendre et parfois inquiet des femmes de leur vie.



- "Dark Skies" de Scott Charles Stewart (USA, 1h36) avec Keri Russell, Josh Hamilton, Dakota Goyo

Dans une banlieue paisible, la famille Barrett voit soudainement sa vie basculer suite à des évènements étranges qui, chaque nuit, viennent troubler la tranquillité de sa maison. Ne trouvant aucun soutien autour d'eux, ils se retrouvent impuissants pour affronter ce qui va se révéler être une force extra-terrestre.



- "Les Stagiaires" de Shawn Levy (USA, 1h59) avec Vince Vaughn, Owen Wilson, Rose Byrne

Billy et Nick, deux quadras dont les carrières ont été pulvérisées par Internet, repartent à zéro en obtenant un stage chez Google, qui peut-être, débouchera sur un job. En compétition avec des petits génies de l'informatique tout droit sortis de l'école, ils vont devoir prouver qu'ils ne sont pas des dinosaures.



- "Broken City" de Allen Hughes (USA, 1h49) avec Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones

Billy Taggart, un ancien flic reconverti en détective privé tente tant bien que mal de faire tourner son affaire. Le jour où l'homme le plus puissant de New York, le maire lui confie la mission d'enquêter sur la supposée infidélité de sa femme, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver au coeur d'une vaste machination sur fond de campagne municipale.



- "Inavouables" de Frédéric Cerulli (France, 1h35) avec Patrick Grieco, Hélène Mallet, Sophie Desvergnes

Virgile fait son retour sur la Riviera après avoir totalement disparu de la circulation. Les retrouvailles avec sa bande de potes sont une fête mémorable. Dans le huis clos d'une villa, le destin des amis bascule.



- "Le Renard Jaune" de Jean-Pierre Mocky (France, 1h24) avec Michael Lonsdale, Frédéric Diefenthal, Antoine Duléry

Charles Senac, auteur d'un unique roman à succès est retrouvé mort chez lui. Senac était l'être le plus méprisé de tout le quartier et notamment des clients et du patron du Renard Jaune, un bar-restaurant où il avait ses habitudes. Tous avaient une bonne raison pour tuer Charles Dane. L'inspecteur Giraud, un ancien champion cycliste tombé dans l'oubli mène l'enquête, faisant du bistrot sa salle d'interrogatoire.