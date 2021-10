Volley : un France-Pologne très attendu à Rouen

L'équipe de France, cinquième sur six, est mal engagée dans la poule A, avec seulement deux points au compteur et aucune victoire. On peut en dire de même de la Pologne, dernière, alors que celle-ci pointe à la 4e place du classement international des nations et a remporté en 2012 cette Ligue Mondiale. Seule différence : elle compte deux matchs de retard sur la France...

Gare au perdant

Au Kindarena, la France va ainsi devoir mettre les bouchées doubles devant son public. "La Ligue Mondiale est un objectif pour l'équipe de France. Je retiens aussi que la Pologne a battu la France en finale du championnat d'Europe 2009", rappelle Laurent Tillie, l'entraîneur français. Seules les deux premières équipes de la poule pourront accéder aux demi-finales. Lors de ses quatre premières rencontres, la France s'est inclinée contre la Bulgarie (2-3 puis 0-3) puis contre les Etats-Unis (0-3, 2-3).

Pratique. France-Pologne, vendredi 21 juin, au Kindarena de Rouen. Début de la rencontre à 20 h.

Billeterie : www.ticketnet.fr et www.fnacspectacles.com Tarifs : 15€ / 10€ (réduit).