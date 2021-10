Le site www.seine-maritime.gouv.fr est accessible depuis ce mercredi 19 juin. Il regroupe les différents services de l'Etat du département.

Le site se divise en six rubriques : services de l'Etat qui présentent les services, leur organisation, les coordonnées et les horaires d'ouverture ; Politiques publiques ; Actualités ; Publications ; Démarches administratives et enfin "Vous êtes".