L’Université de Caen gratte les fonds de tiroir

Le budget prévisionnel qui devait être présenté en avril dernier en conseil d'administration, avant que celui-ci soit perturbé par des manifestants, avait généré des inquiétudes au sein du corps enseignant et des syndicats étudiants.

La direction entend réduire le déficit annuel qui s'établissait à 1,5 million d'euros pour l'année 2012. Pour faire des économies, elle proposait notamment de geler les postes de 50 enseignants-chercheurs et de supprimer des emplois à mi-temps d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

Recrutement différé

"Des postes qui disparaissent, d'autres qui se créent, cela fait partie de la vie d'une université", plaide Dominique Kervadec, vice-président du conseil d'administration. "Celle de Caen cherche à recruter pour la rentrée 15 enseignants du second degré, 28 enseignants-chercheurs et 26 personnels administratifs et techniques".

Par ailleurs, le recrutement de 23 enseignants-chercheurs a été différé au 1er janvier prochain, voire en septembre 2014, "ce qui revient à supprimer des postes et réduire le nombre de chercheurs", analyse Joël Henry, un représentant du personnel.

Bibliothèque en péril

A cela s'ajoute la disparition probable des deux premières années de Licence de physique-chimie sur le site décentralisé de Cherbourg qui accueille 1 000 étudiants. Alors que 156 jeunes étaient inscrits dans cette section en 1997, ils ne sont plus que 15 à postuler pour la rentrée prochaine en première année ! "Le problème n'est pas financier, mais est-il pertinent de conserver un cursus qui n'attire pas et qui existe déjà à Caen", s'interroge le président de l'université, Pierre Sineux.

Les nouvelles contraintes budgétaires posent encore d'autres problèmes. En mai dernier, le personnel de la bibliothèque de Droit et de Lettres avait lancé une pétition. Si l'accès aux ressources numériques et aux périodiques a pu être préservé cette année, la reprise partielle des crédits de fonctionnement de la bibliothèque par les services comptables ont conduit les responsables de celle-ci à interrompre les achats de livres papier jusqu'à décembre prochain. Pour répondre à l'urgence, la direction de l'université a demandé une aide de 30 000 euros au Conseil régional.

Audio > Dominique Kervadec, vice-président du conseil d'administration.