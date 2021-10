Rumeurs et polémiques

Qui a répandu le 'buzz” sur la vie privée du couple Bruni-Sarkozy ? Du coup, une contre-rumeur se propage : le coupable du 'buzz” serait Rachida Dati. C'est elle qui aurait répandu 'le faux bruit”... Pourquoi l'ex-ministre aurait-elle fait cela ? Parce qu'elle aurait voulu se venger d'avoir été privée de sa voiture-chauffeur et de ses gardes du corps ? Mais pourquoi le ministère de l'Intérieur l'en a-t-il privée ? Parce qu'elle aurait critiqué la ligne politique de Sarkozy après la défaite aux régionales ? Billevesées, avait déjà affirmé l'Elysée.

Cependant Mme Dati se fâche : elle “proteste avec indignation contre les allégations de certains organes de presse lui prêtant une quelconque responsabilité contre la propagation de rumeurs absurdes et inadmissibles sur la vie privée du couple présidentiel”. Des élus UMP croient nécessaire de voler au secours de l'ancienne Garde des Sceaux : “Manifestement elle gêne de plus en plus à Paris”, affirme Philippe Dominati, membre du petit groupe de ceux qui veulent imposer Mme Dati comme candidate à la mairie de la capitale. Idée qui déplaît désormais à Nicolas Sarkozy...

Quant à l'entourage du chef de l'Etat, il monte au créneau pour défendre celui-ci contre les rumeurs multipliées depuis quelques temps. Ainsi Pierre Charon, conseiller de l'Elysée et proche du couple Bruni-Sarkozy : “Maintenant ça suffit les conneries de la part de tous ceux qui colportent ça. Ca dépasse l'entendement !”, dit-il, parlant même de “complot organisé”. (Un ministre évoque pour sa part un complot “international”). M. Charon ajoute, mystérieux : “la peur doit changer de camp.” Sur la pression de l'Elysée, le Journal du Dimanche - dont le blog avait diffusé la rumeur - a licencié deux de ses collaborateurs et intenté une action en justice pour “introduction frauduleuse de données dans un système informatique”...



Malaise à droite

Un climat délétère se répand donc autour de la présidence de la République. Sous l'action de qui ? Sarkozy ne le sait pas, et reproche au ministre de l'Intérieur de l'ignorer aussi. Furieux contre son ami Brice Hortefeux qu'il juge désormais “inefficace”, le président a décidé de lui adjoindre un secrétaire d'Etat plus actif : ce serait le préfet de Paris Michel Gaudin.

Mais des voix s'élèvent à droite pour dire que c'est toute la “gouvernance façon Sarkozy” qui ne fonctionne plus : selon les frondeurs, la France est actuellement “gouvernée par Claude Guéant (secrétaire général de l'Elysée) comme s'il était vice-président”, et l'on devrait “changer de système”. Jean-Pierre Raffarin propose même la suppression de Matignon au profit d'un “Parlement fort” : à l'américaine.

Décidément, la droite vit mal sa défaite aux élections régionales.



