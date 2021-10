Run, rock & Bike à Villedieu les Poêles

Samedi, venez découvrir le 1er run, rock, and bike organisé par le club sportif de villedieu (CSV).

Un circuit de 2.5km sera proposé pour l'événement. Vous pouvez vous inscrire en équipe pour le run é bike, mais aussi vous inscrire en mode footing, randonnée pédestre ou VTT.

A l'issue du parcours sportif, un concert sera donné par le groupe Ermits Valley (vu à Jazz sous les pommiers). L'accès au concert est gratuit, même pour les non-participants à l'événement sportif.

Déroulement de la journée:

*16-19h: sport

*19-21h concert

Frais d'inscription (+3€ pour les inscriptions sur place):

10€ pour la compétition (certificat médiacal obligatoire), 7.5€ en loisirs (pas de chrono), 5€ pour les collègiens et lycéens. Le tarif comprend le ravitaillement pendant la course, la douche et 1 apéritif offert.

Renseignements et inscriptions sur runrockandbikevilledieu.overblog.com

Ecoutez Sébastien Patrix, l'un des organisateurs, nous présenter cet après-midi: