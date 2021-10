Armada 2013 : "la Grande parade a explosé tous ses records"

Qu'en est-il de cette 6e édition de l'Armada ?

"Le bilan est plus que positif. Nous ne nous attendions pas à un tel succès. Il y avait beaucoup d'inconnues. Certains disaient que cette Armada serait moins suivie que les précédentes parce qu'organisée en juin. Sans compter la météo exécrable que nous avions eu jusqu'ici. Mais, dès le 5 juin, nous avons vu que tout le monde était au rendez-vous avec la Grande Pagaille et pour l'arrivée des bateaux. Nous avons eu la chance que le beau temps soit revenu au moment de l'Armada. Cela ne pouvait pas mieux tomber. Au niveau médiatique nous avons été très suivis et avons vu passer toutes les chaînes de télévision, la presse écrite a aussi beaucoup relayé l'événement. Le seul point noir concerne les prix appliqués par les restaurateurs sur les quais. Mais nous n'avons pas la main dessus."

Vous dites que la Grande Parade a explosé tous les records ?

"C'était impressionnant, il y avait une foule continue entre Rouen et Honfleur. Je n'avais jamais vu ça. Les gens sont venus de partout même de Lyon ou Marseille. La journée a été très festive, les gens avaient organisé des piques-niques, des méchouis. On sentait un vrai patriotisme, les gens chantaient la Marseillaise au passage du Monge, les marins leur répondaient. A bord, tout le monde était ravi et impressionné qu'il y ait une telle ferveur."

Que va-t-il se passer maintenant ?

"L'Armada est à peine finie que nous devons déménager. Ce n'est pas sans tristesse que nous quittons le Hangar 105. Nous devons être partis pour la fin de la semaine pour aller nous installer. Le hangar sera détruit pour laisser la place à la Foire Saint-Romain. En ce qui me concerne je reste président de l'association jusqu'en avril 2014, puis je passerai la main à la personne qui aura été élue lors de l'assemblée générale. Je ne vais pas quitter complètement l'Armada, je resterai pour aider mon successeur."

Comment vous sentez-vous à la veille de quitter la présidence de l'association ?

"Nostalgique mais il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Mais je garde une grande satisfaction du travail accompli. Les différentes Armada ont été réussies et celle-ci était l'apothéose."

A quand la prochaine Armada ?

"Il est trop tôt pour avancer une date. Il faut auparavant voir quelles manifestations sont prévues, quels voiliers sont disponibles. Mais l'Armada va continuer. Mon vœu le plus cher est qu'il y en ait encore beaucoup d'autres comme celle-là."