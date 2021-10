Fête de la musique : transports gratuits à Caen à partir de 19h

> Le Tram A et B : Départs assurés en centre ville jusqu’à 1h du matin,

> Les Lianes 1, 2, 3, 4 : conservent leurs horaires habituels avec des départs du centre-ville jusqu’à 0h30.

> Les Flexo 1,2,3,4 : exceptionnellement, les départs s’effectueront "Espace Gardin" au lieu de "St-Pierre", à 22h30 et 0h30. Attention, seuls les arrêts principaux de chaque commune seront desservis.

> Le Noctibus conserve ses horaires habituels avec un bus toutes les heures de 1h à 5h du matin.

Et pour profiter pleinement des concerts et des animations au centre-ville de Caen, Viacités offre la gratuité du transport public aux voyageurs des réseaux Twisto et Mobisto à partir de 19h.