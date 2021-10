Armada 2013 : 300 000 spectateurs pour les concerts !

Selon le Conseil régional de Haute Normandie, la 6e édition de l'Armada a été un succès. Pour preuve : les offres de transport mises en place pour l'occasion ont très bien fonctionné. L'opération "l'Armada pour 5 €" a été très utilisée par les usagers, à tel point que les bus de la Région ont dû mettre en place des services supplémentaires - notamment en fin d'après-midi du 8 juin.

Des TER entre Rouen et Le Havre et Rouen et Dieppe avaient été affrétés spécialement pour les samedis soirs après les concerts et ont été très utilisés. En ce qui concerne les concerts en plein air, ils ont réuni plus de 300 000 personnes sur la semaine.