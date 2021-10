“La Planche a”, rue des prairies Saint Gilles

Dans un cadre très moderne et des sièges bien confortables, le restaurant 'La Planche a” joue la carte de la diversité avec des menus de 12,50 à 25,90 euros. Afin de me faire une idée de la cuisine proposée, j'opte pour le menu du jour : une tajine de la mer suivi d'un tiramisu aux fraises. Un choix qui ne m'a pas déçu.

Dans l'assiette, des morceaux de haddock et de saumon, des crevettes, des carottes et des aubergines, le tout agrémenté de semoule. Le plat est copieux et savoureux à souhait.

Les brochettes de poulet choisies par l'une de mes voisines de table semblent également avoir tenu toutes leurs promesses.

Côté dessert, le tiramisu aux fraises a également bien répondu à mes attentes.

La qualité à petits prix

Pour 12,50 euros, nous avons passé un excellent moment entre amis. Tony et Sandrine Ollier, les propriétaires de ce restaurant créé il y a neuf mois, souhaitent que leurs clients profitent d'une cuisine de qualité à petits prix et préparée sans matière grasse.

Avec des spécialités comme La plancha de la mer ou la côte de boeuf pour deux personnes, nul doute que l'engouement des clients pour ce restaurant ne devrait pas tarir de sitôt.

Pratique : “La Planche a”, 13, rue des prairies Saint Gilles, à Caen. Tél. 02 31 93 45 52.



Galerie photos