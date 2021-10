Relaxe pour Pascal Besuelle

Le délibéré de la cour d'appel de Caen est tombé mercredi 7 avril au matin. Pascal Besuelle a été relaxé.

En décembre 2009, cet enseignant et syndicaliste cherbourgeois avait été condamné par le tribunal de Coutances à trois mois de prison avec sursis et 500 euros de dommages et intérêts pour avoir frappé un policier. Les faits s'étaient déroulés lors de la venue de Nicolas Sarkozy à Saint-Lô, le 12 janvier 2009.

En février dernier, lors du procès en appel, l'avocat général avait confirmé dans ses réquisitions la juridiction de première instance à l'encontre Pascal Besuellle : toujours trois mois de prison avec sursis et 500 € d'amende. Des réquisitions que les juges n'ont finalement pas retenues.

Quelques minutes après le délibéré, Pascal Besuelle s'est dit "satisfait de cette décision qui envoie un signal fort pour une meilleure entente entre services d'ordre et manifestants" .



