Des solutions contre la phobie de l’eau

"C’est normal d’avoir peur de l’eau ; nous ne sommes pas des poissons et notre corps doit s’habituer à ce nouvel élément". Cela fait de nombreuses années que Maryvonne Rouiller travaille main dans la main avec Paul Fernandez pour étudier le rapport entre l’homme et l’élément aquatique. Ensemble, ils ont créé "Au-delà du principe d’Archimède" en 2005. Cette association rouennaise vise justement à permettre à l’homme et à la femme d’apprivoiser l’eau et de vaincre sa phobie.

Pas de la natation

Les adultes qui s’inscrivent aux stages, organisés à la piscine de Darnétal, ne se jettent pas à l’eau pour apprendre à nager. La méthode douce créée par Paul Fernandez est aussi bien destinée aux nageurs qu’aux non-nageurs. Avec un mot d’ordre : prendre son temps.

"Vingt centimètres dans l’eau peut représenter la traversée de l’Atlantique", aime rappeler Maryvonne Rouiller. Certains nageurs s’inscrivent aux stages de l’Adpa pour travailler sur un blocage qui les empêche de se sentir à l’aise dans l’eau. Les autres, viennent "apprendre à être portés par l’eau, comme en apesanteur".

Pratique. www.audeladuprincipedarchimede.eu Tél. 06 45 19 41 95.