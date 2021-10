Les collèges Saint-Paul et Saint-Joseph de Cherbourg, Sainte-Marie de Valognes et de l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte s'affrontaient dans une course de petites voitures propulsées par l'énergie solaire, et par une petite batterie, en cas de soleil récalcitrant, sur une piste de 5 mètres. Les élèves ont dû tout fabriquer eux-mêmes.

Victoire sur la piste de l'équipe Azuréus composée de Nathan, Simon et Arnaud, élèves de 3e du collège Sainte-Marie de Valognes.

Un trio très confiant dès de départ ! La construction de leur voiture n'aura pas posé de problème majeur, sauf pour la trajectoire.

Courses de petites voitures... solaires au Dézert ! Impossible de lire le son.

Le prix de la communication a été remporté par les filles de Sainte-Marie de Valognes, équipe Suncars, et celui du design, par l'équipe Naturama de Saint-Paul de Cherbourg.

Quelque 400 collégiens de la Manche participaient à cette 4e édition du défi Solar Cup