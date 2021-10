Montez à bord de la nouvelle Adèle !

Il y a du nouveau sur le pont tournant de Cherbourg avec l'arrivée d'un bateau-promenade tout neuf. Les amateurs vont apprécier, puisque l'Adèle, c'est son nom, reprend les traversées de la plus grande rade française. Wielfried Bessin, son propriétaire a misé sur un navire nettement plus fonctionnel avec de belles baies vitrées et même des puits sous-marins. Un vrai bonus notamment pour les croisières à thème organisées dans la Hague où l'eau est cristalline. Plus d'infos sur le site http://www.hagueapart.com/

Bonus AUDIO / Pour Wilfried Bessin, le patron de l'Adèle, ça ne peut que marcher.