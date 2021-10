Les Courants de la Liberté : un engouement phénoménal

En vingt-cinq ans, les Courants de la Liberté sont devenus une référence nationale en matière d’événement sportif à but caritatif. Ils constituent désormais le premier événement running en province. Chaque année, ils battent des records de participation. L’an passé, la barre des 28 000 inscrits avait été franchie. Pour la 26e édition qui se déroule du 14 au 16 juin, plus de 30 000 hommes et femmes vont fouler les routes de Caen et de ses alentours, sur un air de liberté !



Record battu : 18 000 femmes contre le cancer

Depuis son avènement, la course féminine contre le cancer du sein La Rochambelle est de loin l’épreuve qui rassemble le plus. Dès la mi-février, les inscriptions avaient atteint leur nombre maximal : 18 000 femmes. Autre record, 50% des frais d’inscription sont reversés à des associations engagées dans la lutte contre le cancer du sein; une prouesse au regard d’autres courses organisées en France, qui se contentent de reverser 10%.

Depuis 2006, la Rochambelle a ainsi permis de collecter plus de 313 000 €, sans compter les 108 000 € prêts à être remis cette année à deux organismes locaux : l’association Mathilde et l’espace de rencontre et d’information du centre François Baclesse. “Nous pourrions accueillir 25 000 femmes”, assure l’une des responsables de l’association organisatrice, Luce Mussillon. “Mais pour des questions de sécurité, nous avons choisi de ne pas dépasser 18 000 pour cette édition”. A n’en pas douter, des femmes par dizaines se glisseront dans les rangs de La Rochambelle ce samedi soir 16 juin, en portant le tee-shirt d’une édition précédente, frustrées de n’avoir pas pu s’inscrire.

Un oeil sur l'édition 2014

Mais les Courants de la liberté ne se limitent pas à La Rochambelle. Six autres épreuves animent le week-end, dont le célèbre 10 km qui devrait rassembler 4 000 participants. “Et chaque année, nous innovons”, prévient le vice-président, Dominique Le Dret. “Ce week-end, les départs sur cette course seront différés, et nous proposerons aussi pour la première fois un marathon relais”.

Pour organiser les Courants, quatre salariés travaillent toute l’année, multipliant les rendez-vous avec les partenaires, les autorités et les 1 500 bénévoles, dont 900 sont postés dans les communes traversées par les différentes courses. Sans oublier la mise en place d’un village animé pendant trois jours, devant le Mémorial. “Nous passons également beaucoup de temps à assurer la sécurité puisqu’il faut installer près de 70 postes de contrôle pour bloquer les routes”, précise Dominique Le Dret.

Déjà, les organisateurs ont l’esprit tourné vers 2014 et le 70e anniversaire du Débarquement, avec “une édition plus internationale, des délégations étrangères plus nombreuses”, espère Yves Martin, le président des Courants. Le modèle commence à s’exporter. Après être venus à Caen, des Allemands et des Italiens ont organisé le même genre d’événement chez eux. D'autres "Rochambelle", plus petites, pourraient voir le jour dans le grand Ouest ces prochaines années.

Repères

26e édition. Les 26e Courants de la Liberté, avec sept courses au programme, se dérouleront ce week-end, du vendredi 14 au dimanche 16 juin.

Générations. La plus jeune participante de la Rochambelle 2013, la course caritative fédérant 18 000 femmes, a 6 ans. La plus âgée en a 90.

Budget. Le budget 2013 des Courants de la liberté atteint 750 000 €. Il ne cesse d’augmenter grâce au nombre d’inscriptions encore en hausse de 7% cette année.

2014. La 27e édition des Courants de la Liberté, qui corres- pondra avec le 70e anniversaire du Débarquement allié en Normandie, se déroulera du 13 au 15 juin.