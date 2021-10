Itinéraires de Normandie : deux nouveaux ouvrages

Il s'agit du livre Voyage en Suisse normande médiévale de Mireille Thiesse et de Abbayes, de Yves Buffetaut et Alii.

Le premier ouvrage propose 11 itinéraires autour de la Suisse Normande médiévale.

Pratique. 160 pages, plus de 300 photos 19,50 euros.

Le second ouvrage, Abbayes, présente 18 sites normands, des plus célèbres comme le Mont-Saint-Michel aux moins connue, comme celui de Longues, répartis dans les cinq départements de la Manche, du Calvados, de l'Orne, de la Seine-Maritime et de l'Eure.

Pratique. 160 pages, 300 photos, 19,50 euros.