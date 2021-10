Bien au-delà du handicap : les non-voyants ont leur association

La prochaine visite est prévue au Haras du Pin, le célèbre centre d’élevage d’étalons de l’Orne, ce samedi 8 juin. Un spectacle visuel, mais aussi tactile. Car pour les membres de l’Association Valentin Haüy (AVH), qui réunit aveugles et malvoyants, les excursions ont une saveur particulière. "Les visites doivent être olfactives et tactiles. Nous allons dans des chocolateries, dans des fabriques de fromage", expose Patrice Michel, porte-parole de l’association.

Ces sorties permettent aux non-voyants de s’adonner aux mêmes activités que les autres. Autre exemple : "Tous les vendredis et lundis, des permanences sont organisées à Caen. Nous jouons aux mêmes jeux, mais adaptés : scrabble et cartes en braille, films en audiovision ou livres parlés. C’est un lieu d’échanges, on papote beaucoup, c’est plein de joie".

Une nouvelle vie

L’AVH revêt aussi un aspect pratique. Elle permet aux aveugles et malvoyants de prendre des cours d’informatique, de braille ou à acquérir du matériel spécialisé. Pour les victimes récentes de cet handicap, voilà une aide inespérée dans l’apprentissage de leur nouvelle vie.

Pratique. 5 rue Roger Bastion, à Caen. Tél. 02 31 85 71 57.