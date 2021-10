Un roman sur la France des années 1970

Et pour cause : il nous suit avec 40 ans de retard !

Après “De Gaulle en maillot de bain”, le voici à la France de Giscard, celle du Solex, d'Adamo, de Josh Randall et de l'ébullition d'après 68. Une France entre insouciance et choc pétrolier, où, chez les Cortanze, le jeune Gérard alias Karl devient adulte et roule en Coccinelle.

Il y a de l'autobiographie dans ce roman, mais ceux qui ont connu ces années s'y retrouveront. Et tandis qu'éclate le feu des paillettes au rythme du disco, éclatent aussi, à force d'enflure, quelques baudruches politiciennes... On l'aura compris, le jeune héros de cette sarabande légère promène un regard quelque peu critique sur l'époque.

Nostalgique ? Oui. Mais surtout caustique. Et séduisant.



Giscard en short au bord de la piscine

Auteur : Gérard de Cortanze

Genre : roman

Édition : Plon, 298 pages, 21 €.





